Somali'nin Putland eyaletine bağlı Al-Miskad Dağları'nda güvenlik güçleriyle terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 20 terörist öldürüldü.
Putland güvenlik güçlerinin sözcüsü General Mohamed Mohamud Ahmed, yaptığı açıklamada, Al-Miskad Dağları'nda güvenlik güçleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çatışma çıktığını söyledi.
Ahmed, çatışmada 20 teröristin öldürüldüğünü ve 2 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
DEAŞ'lı teröristlerin İHA'larla saldırı düzenlediğini kaydeden Ahmed, çatışma bölgesinde 9 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Ahmed, bölgedeki kontrolün yeniden sağlandığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Somali'de DEAŞ ile Çatışma: 20 Terörist Öldürüldü - Son Dakika
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