Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 95 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Orta Şabel, Galgadud ve Mudug bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 95 örgüt üyesinin öldürüldüğü, 7 köyün örgüt üyelerinden temizlendiği kaydedildi.

Orta Şabel bölgesinde 45, diğer bölgelerde ise 50 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bu ay içerisinde düzenlenen operasyonlarda 250'den fazla örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.