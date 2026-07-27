Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu

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Somali güvenlik güçleri, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 16 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonlarında 16 militanın etkisiz hale getirildiğini, örgüte ait araç ve tesislerin imha edildiğini bildirdi.

NISA'dan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortaklarla koordineli şekilde gerçekleştirilen operasyonların Orta Şabel'deki Mirtaqwo ile Hiran bölgesindeki Tardo yerleşimlerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mirtaqwo'da düzenlenen hassas hava operasyonunda, Eş-Şebab'ın "güvenlik evi" adıyla kullandığı ve örgütün sözde "El-Andalus İstihbarat Birimi"nin merkezi niteliğindeki tesisin imha edildiği aktarıldı.

Operasyonda, söz konusu birimde üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen Abdisamad Mohamed ile örgütün istihbarat yapılanmasında faaliyet gösteren Ali Salad'ın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı yüklü bir aracın da imha edildiği bilgisi verildi.

Tardo yerleşiminde düzenlenen ikinci operasyonda ise güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları kaydedilen Eş-Şebab mensuplarının hedef alındığı aktarılan açıklamada, operasyonda 14 militanın etkisiz hale getirildiği ve örgüte ait Noah tipi bir aracın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının sivillerin güvenliğini sağlamak ve örgütün saldırı planlarını engellemek amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güçlere yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortaklarının desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu - Son Dakika

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