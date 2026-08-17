Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'de düzenlenen operasyonlarda 42 Eş-Şebab mensubu etkisiz hale getirildi, çatışmalar yaşandı.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde düzenlenen operasyonlar ve Güneybatı eyaletinin başkenti Baydhabo'daki çatışmalarda yaklaşık 42 silahlı unsur etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansından (NISA) yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ortakların desteğiyle Orta Şabel ve Hiran bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik iki ayrı operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda 12 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Örgütün Hiran'daki elebaşlarından Mustafa Cato, Mohamed Eney ve Salaad Buur'un ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, operasyonların Eş-Şebab'ın saha yapılanmasını ve operasyonel kapasitesini zayıflatmaya yönelik çalışmalar kapsamında düzenlendiği kaydedildi.

Baydhabo'daki saldırı

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Baydhabo'da bulunan Somali Ulusal Ordusuna ait mevzilere saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, patlayıcı yüklü araçların da kullanıldığı saldırının, terör örgütü Eş-Şebab mensupları ile Güneybatı eyaletinin eski başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen'i desteklediği öne sürülen silahlı unsurlar tarafından düzenlendiği belirtildi.

Somali ordusunun saldırıyı püskürttüğü aktarılan açıklamada, çıkan çatışmalarda yaklaşık 30 silahlı unsurun öldürüldüğü ve bazı saldırganların yakalandığı kaydedildi.

Laftagareen, yönetiminin federal hükümetle ilişkilerini kestiğini açıklamasından yaklaşık iki hafta sonra, 30 Mart'ta Somali ordusunun Baydhabo'nun kontrolünü ele geçirmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney kesimlerinde örgüte karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Operasyon, Güvenlik, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim Komşu yanıyor: Salamina Adası alevlere teslim
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı’dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump’a ulaştım 18 yıl -hapis yiyen Taner Tolga Tarlacı'dan cezaevinde akılalmaz iddia: Kurtulmak için Musk ve Trump'a ulaştım
Arda Turan’ın takımı Shakhtar Donetsk’e yan bakılmıyor Yine yendiler Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'e yan bakılmıyor! Yine yendiler
Ronaldo’dan kötü haber Emekli olacağı tarihi verdi Ronaldo'dan kötü haber! Emekli olacağı tarihi verdi

14:51
Süleymancıların liderine soruşturmadaki ’en ağır’ iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür
14:40
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu
14:18
İzmir Menderes’teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
İzmir Menderes'teki olaylı başkanvekilliği seçiminde kazanan belli oldu
14:14
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
14:09
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
13:33
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf Bir de video çekmiş
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 17:44:09. #7.13#
SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab'a Operasyon: 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.