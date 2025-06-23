Somali'de Eş-Şebab Operasyonunda 7 Ugandalı Asker Hayatını Kaybetti

Uganda Savunma Bakanlığı, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen ortak operasyonda, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerine (UPDF) bağlı 7 barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Somali Ulusal Ordusu (SNA), Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) ile UPDF birlikleri, ülkenin güneyindeki Aşağı Şabel bölgesinde yer alan Sabiid-Anole kasabasını geri almak amacıyla "Sessiz Fırtına Operasyonu" düzenledi.

Bakanlığın açıklamasında, üç gün süren operasyonda, 30 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiği, çatışmalar sırasında UPDF'ye bağlı 7 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda silah ile el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

AUSSOM Kuvvet Komutanı Korgeneral Sam Kavuma, operasyonda görev alan AUSSOM-UPDF askerleri ile Somali ordusu mensuplarına "cesaretlerinden dolayı" teşekkür ederek, operasyonun, Eş-Şebab'ı zayıflatma ve Somali Geçiş Planı'nı tam anlamıyla uygulamanın bir çabası olduğunu kaydetti.???????

Hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin askeri törenle Uganda'ya gönderileceği kaydedildi.