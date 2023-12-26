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Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 80 Örgüt Üyesi Öldürüldü - Son Dakika
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Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 80 Örgüt Üyesi Öldürüldü

Somali'de ordu ve yerel milislerin ülkenin kuzeyindeki Aad bölgesinde düzenlediği operasyonda, Eş-Şebab terör örgütüne mensup en az 80 üye etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, Somali ordusunun son aylarda örgüte yönelik artan operasyonlarından biri olmuştur.

Somali\'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 80 Örgüt Üyesi Öldürüldü
26.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:08
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Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda en az 80 örgüt üyesi öldürüldü.

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, ordu ve yerel milisler, ülkenin kuzeyindeki Aad bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Yaklaşık 8 saat süren operasyonda en az 80 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali ordusu tarafından hafta sonu Eş-Şebab'ın yoğun faaliyet gösterdiği Galmudug, Hirshabelle ve Jubbaland eyaletlerinde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 130 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Somali hükümeti ülkede sıklıkla saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'a yönelik kapsamlı mücadele kararı almıştı.

ABD'nin sık sık hava desteği verdiği Somali ordusu, son aylarda örgüte yönelik operasyonlarını artırmıştı.

Kaynak: AA
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Somali, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de Eş-Şebab Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 80 Örgüt Üyesi Öldürüldü - Son Dakika
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