Somali'de İşitme Engelli Çocuklara Özel Film Gösterimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali'de İşitme Engelli Çocuklara Özel Film Gösterimi

Somali\'de İşitme Engelli Çocuklara Özel Film Gösterimi
14.02.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasmin Vakfı ve Türkiye Büyükelçiliği işitme engelli çocuklar için film gösterimi düzenledi.

Somali'de eğitim, sağlık ve sosyal destek alanlarında faaliyet gösteren Yasmin Vakfı ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından 35 işitme engelli çocuğa yönelik özel film gösterimi yapıldı.

Başkent Mogadişu'daki Türkiye Büyükelçiliği yerleşkesinde düzenlenen programa, Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Farah Sheikh Abdulkadir, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı İsse Mohamud Gure, Yasmin Vakfı yetkilisi Abdullahi Ali Americo, özel gereksinimli çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı.

Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdulkadir, programdaki konuşmasında, özel gereksinimli bireylerin toplumdaki rolüne dikkati çekerek, "Özel gereksinimli insan hayatında hiçbir şey yapamaz diye bir şey yok çünkü bazen engelli insanların engelli olmayan insanlardan daha çok iş yaptıkları olmuştur." ifadesini kullandı.

Abdulkadir, Bakanlık olarak özel gereksinimli bireyler için kitap hazırladıklarını ve çok yakında yayımlanacağını söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki temsiline önem verdiklerini vurgulayan Abdulkadir, "Bizler özel gereksinimli kardeşlerimizin öğretmenlerden, yöneticilerden olmalarını istiyoruz. Zaten şu anda da varlar." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Aktaş ise Yasmin Vakfını Somali'nin en değerli kurumlarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere değinen Aktaş, "Somali ile ilişkilerimiz artık kardeşlikten öte bir kader birliği olmuştur." dedi.

Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Gure de etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, "Her zaman engelli çocuklarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yasmin Vakfı yetkilisi Abdullahi Ali Americo ise Türkiye'nin desteğine dikkati çekerek, "Özellikle ihtiyaç sahiplerini desteklerken Türk kardeşlerimiz hep yanımızda olmuşlardır, onlara teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından işitme engelli çocuklar için özel olarak hazırlanan film gösterimi gerçekleştirildi.

Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Yasmin Vakfı, Somali'nin eski diplomatlarından ve halihazırda Mogadişu Limanı Genel Müdürü olarak görev yapan Mohamed Ali Nur (Americo) ve ailesi tarafından 2010 yılında kuruldu. Vakıf, 1992 yılında silahlı bir soygun sırasında hayatını kaybeden kızları Yasmin'in anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Somali'de eğitim, sağlık, çevre koruma ve sosyal destek alanlarında faaliyet yürütüyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de İşitme Engelli Çocuklara Özel Film Gösterimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Dev derbide ilk gol geldi
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:15:01. #7.11#
SON DAKİKA: Somali'de İşitme Engelli Çocuklara Özel Film Gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.