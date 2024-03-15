MOGADİŞU, 15 Mart (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de patlak veren kolera salgınında Ocak ayından bu yana 54 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek salgının ciddiyetine dikkat çekti.
DSÖ'den Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, vaka bildiren 6 eyalet ve 30 bölgenin tamamında toplam vaka sayısı 4.388 oldu.
DSÖ, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayımladığı son epidemiyoloji güncellemesinde, "Yüksek riskli bölgeler nehir havzasında yer alıyor" uyarısında bulundu.
Somali Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkede devam eden kolera salgınını güvenli suya ve yeterli sanitasyona erişimi olmayan kişi sayısının artmasına bağlamıştı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre Somali, devam eden kolera salgınına ek olarak 2,5 milyondan fazla insanı etkileyen, 1,2 milyon kişinin yerinden olmasına ve 118 kişinin ölümüne neden olan El Nino sellerini de yaşadı.
DSÖ'ye göre 2023 yılında Somali'de aralarında 5 yaş altındaki 10.000'den fazla çocuğun da bulunduğu toplam 18.304 kolera vakası ve kolera kaynaklı 46 can kaybı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Somali'de Kolera Salgınında 54 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine, Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili eğitim verildi. Eğitimde, çocukların sağlıklı büyüme gelişmelerinin önemi vurgulanırken, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve çocuklarda acil durumlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
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