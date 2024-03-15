Somali'de Kolera Salgınında 54 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Somali'de Kolera Salgınında 54 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de Ocak ayından bu yana devam eden kolera salgınında 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgının yayıldığı bölgelerdeki vaka sayısı 4.388'e ulaştı. DSÖ, salgının yüksek riskli bölgelerde yer aldığı uyarısında bulundu. Ülkede devam eden kolera salgınına ek olarak El Nino selleri de yaşandı ve 118 kişi hayatını kaybetti.

15.03.2024 11:31
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MOGADİŞU, 15 Mart (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'de patlak veren kolera salgınında Ocak ayından bu yana 54 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek salgının ciddiyetine dikkat çekti.

DSÖ'den Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, vaka bildiren 6 eyalet ve 30 bölgenin tamamında toplam vaka sayısı 4.388 oldu.

DSÖ, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayımladığı son epidemiyoloji güncellemesinde, "Yüksek riskli bölgeler nehir havzasında yer alıyor" uyarısında bulundu.

Somali Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkede devam eden kolera salgınını güvenli suya ve yeterli sanitasyona erişimi olmayan kişi sayısının artmasına bağlamıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Somali, devam eden kolera salgınına ek olarak 2,5 milyondan fazla insanı etkileyen, 1,2 milyon kişinin yerinden olmasına ve 118 kişinin ölümüne neden olan El Nino sellerini de yaşadı.

DSÖ'ye göre 2023 yılında Somali'de aralarında 5 yaş altındaki 10.000'den fazla çocuğun da bulunduğu toplam 18.304 kolera vakası ve kolera kaynaklı 46 can kaybı bildirildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de Kolera Salgınında 54 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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