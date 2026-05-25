Somali'de Kuraklık ve Gıda Güvensizliği Alarmı

Somali Ulusal İstatistik Bürosu (SNBS), ülkede son yıllarda derinleşen kuraklık, gıda güvensizliği ve insani krizin ciddi boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.

SNBS, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gıda Güvenliği ve Beslenme Analiz Birimi (FSNAU) aracılığıyla BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Somali'nin 18 idari bölgesinden 17'sinde yürütülen araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, Somali'de milyonlarca kişinin gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya bulunurken, kuraklık nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaşam koşullarının ağırlaştığı bildirildi.

Somali'de kuraklık, çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar ve zorunlu göçlerin milyonlarca insanın yaşam koşullarını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, güncel ve kapsamlı saha verilerinin hem hükümet kurumları hem de uluslararası ortaklar için stratejik bir rehber niteliği taşıdığı ifade edildi.

Kuraklık, Somali'nin birçok bölgesini etkiliyor

Meteoroloji mühendisi Mohamud Mohamed Ali, AA muhabirine, Somali'de artan kuraklığın ülkenin güney, orta, doğu ve kuzeybatı kesimlerini etkileyebileceğini söyledi.

Ali, özellikle Puntland ve Somaliland bölgelerinde de kuraklık riskinin hissedildiğini belirterek, mevcut durumun temelinde iklim değişikliği kaynaklı su yetersizliğinin olduğunun altını çizdi.

Somali'de tarım sektörünün de ciddi baskı altında bulunduğunu vurgulayan Ali, uzun süredir devam eden kuraklık ve yağış yetersizliğinin toprak nemini azalttığını, bunun da bitki örtüsünde zarara yol açtığını dile getirdi.

Ali, Somali hükümetinin kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla yardım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüğüne değinerek, devletin anayasal sorumlulukları çerçevesinde kriz bölgelerine müdahaleyi sürdürdüğünü anlattı.

Somali'de gıda güvenliği sorunu sürüyor

Somali, son yıllarda iklim değişikliği kaynaklı kuraklıklar, düzensiz yağışlar, artan gıda fiyatları ve güvenlik sorunları nedeniyle ciddi insani krizlerle karşı karşıya bulunuyor.

BM verilerine göre, milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu ülkede, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan topluluklar ile yerinden edilmiş aileler gıda güvensizliğinden orantısız şekilde etkileniyor.

Ülkede 2011'de yaşanan ve yüz binlerce insanı etkileyen büyük kuraklık ve kıtlık felaketi ise Somali'nin yakın tarihindeki en ağır insani krizlerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.