Somali\'de Masagawaa kenti terör örgütünden temizlendi

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, Masagawaa kentinin terör örgütünden temizlendiği açıklandı.

Somali Enformasyon Bakanı Yardımcısı Abdurrahman Yusuf Adala, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyonların devam ettiğini belirtti.

Adala, Somali ordusunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında, Masagawaa kentinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Kentin, stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Adala, Juba bölgesinde düzenlenen hava saldırısında da 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Somali hükümeti, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.