Somali\'de maske ve şapka kullanımı yasaklandı

Gürsel Tekin, masayı yumruklayarak konuştu: 40 yıldır CHP'liyim böyle bir dönem görmedim

CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ TV'deki bir programda CHP yönetimine eleştirilerde bulundu ve istifasının nedenini açıkladı. Tekin, istifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti ve 'Benim adaylığım umurumda değil. Rant peşinde değilim' dedi.