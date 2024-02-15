Somali'de maske ve şapka kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Somali'de maske ve şapka kullanımı yasaklandı

Somali\'de maske ve şapka kullanımı yasaklandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik gerekçesiyle maske ve şapka kullanımı yasaklandı. Yasak, suç işleyenlerin kimliklerini gizlemesini engellemek amacıyla getirildi. Ayrıca toplu taşıma araçlarında silah taşınması da yasaklandı. Ancak yaşlıların taktığı takke benzeri şapkalar yasaktan muaf tutuldu. Bu kararlar, son dönemde artan bombalı saldırılara karşı alınan yeni tedbirlerden bazılarıdır. Mogadişu hükümetinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını artırmasıyla örgüt de farklı şehirlerde saldırılarını sıklaştırmıştı.

15.02.2024 11:43
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da maske ve şapka kullanımı güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Mogadişu Belediyesi Sözcüsü Salah Dheere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, suç işleyenlerin kimliğini gizlemesi nedeniyle maske ve şapka kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Dheere, toplu taşıma araçlarında silah taşınmasının da yasaklandığını ifade etti.

Yaşlıların taktığı takke benzeri şapkalar ise yasaktan muaf tutuldu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da katıldığı güvenlik toplantısında alınan kararlar, son dönemde artan bombalı saldırılara karşı alınan yeni tedbirlerden bazıları oldu.

Mogadişu hükümetinin terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını artırmasıyla örgüt de farklı şehirlerde saldırılarını sıklaştırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'de maske ve şapka kullanımı yasaklandı - Son Dakika

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