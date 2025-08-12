Somali'de Seçim Reformu: Tek Kişi Tek Oy Sistemi - Son Dakika
Somali'de Seçim Reformu: Tek Kişi Tek Oy Sistemi

12.08.2025 17:04
Cumhurbaşkanı Mahmud, 2026'da uygulanacak doğrudan seçim reformuna destek vererek kaydoldu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede 2026'da uygulanması planlanan ve cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçileceği "tek kişi tek oy" sistemi kapsamında seçmen kaydını yaptırarak seçim reformuna olan desteğini gösterdi.

Somali basınındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Mahmud'un kayıt işlemi, seçim sürecine ilişkin siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Tek kişi tek oy sistemi, Somali'de uzun süredir uygulanan aşiret temelli 4,5 modelinin yerine geçmesi hedeflenen reformların merkezinde yer alıyor.

Federal hükümet, yeni sistemin 2026'da yürürlüğe gireceğini defalarca belirtti.

Mahmud, mevcut sistemin "modasının geçtiğini" ifade ederek Somali halkının liderlerini doğrudan seçme hakkına sahip olması gerektiğini söyledi.

Buna karşılık muhalefet partileri, bazı eyalet başkanları ve siyasetçiler, doğrudan oylama sisteminin mevcut güvenlik ve siyasi koşullar nedeniyle uygulanmasının uygun olmadığını savunuyor. Bu kesimler, 4,5 modelinin devamından yana görüş bildiriyor.

Mahmud, muhalefet liderleriyle seçim sistemi konusunda istişarelerini sürdürüyor.

Yeni sisteme göre, başbakanlık makamı kaldırılacak, yerine cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı doğrudan halk tarafından seçilecek.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise kendi seçtiği vekilleri gönderiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Somali, Dünya, Son Dakika

