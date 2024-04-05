Somali'de Yardım Faaliyetleri Sırasında Bombalı Saldırı: Türk Vatandaşı Abdurrahim Yörük'ün Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi

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Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında yardım faaliyetleri sırasında terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi.

Yörük'ün cenazesini taşıyan uçak Mogadişu Aden Adde Havalimanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Cenazenin gönderilmesi sırasında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve bazı Somalili bakanlar, milletvekilleri ile diğer Somali yetkililer hazır bulundu.

Havalimanında açıklama yapan Somali Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, yardım faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdurrahim Yörük için başsağlığı dileklerini iletti.

Abdulle, yaşanan korkunç olay nedeniyle Somali halkının ve hükümetinin büyük üzüntü içinde olduğunu, Büyükelçi Aktaş'a taziye mesajlarını ilettiklerini belirtti.

Abdulle, patlamada ölen Yörük'ün insani yardım çalışmaları kapsamında ülkede bulunduğunu ve yoksul aileler için ramazanda yardım dağıtım faaliyetlerinde yer aldığını söyledi.

Mogadişu'da dün yola döşenen bir mayının infilak etmesi sonucunda yardım çalışanlarından Verenel Derneğinin Somali Temsilcisi Yörük ile bir Somali vatandaşı yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.