Somali'nin başkenti Mogadişu yakınlarında yardım faaliyetleri sırasında terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük'ün cenazesi Türkiye'ye gönderildi.
Yörük'ün cenazesini taşıyan uçak Mogadişu Aden Adde Havalimanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktı. Cenazenin gönderilmesi sırasında Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve bazı Somalili bakanlar, milletvekilleri ile diğer Somali yetkililer hazır bulundu.
Havalimanında açıklama yapan Somali Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, yardım faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Abdurrahim Yörük için başsağlığı dileklerini iletti.
Abdulle, yaşanan korkunç olay nedeniyle Somali halkının ve hükümetinin büyük üzüntü içinde olduğunu, Büyükelçi Aktaş'a taziye mesajlarını ilettiklerini belirtti.
Abdulle, patlamada ölen Yörük'ün insani yardım çalışmaları kapsamında ülkede bulunduğunu ve yoksul aileler için ramazanda yardım dağıtım faaliyetlerinde yer aldığını söyledi.
Mogadişu'da dün yola döşenen bir mayının infilak etmesi sonucunda yardım çalışanlarından Verenel Derneğinin Somali Temsilcisi Yörük ile bir Somali vatandaşı yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Somali'de Yardım Faaliyetleri Sırasında Bombalı Saldırı: Türk Vatandaşı Abdurrahim Yörük'ün Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi - Son Dakika
Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara, cemaate vaaz vererek ramazanın önemini vurguladı. Müslümanlar yatsı ve teravih namazını kıldı, sıkıntı çeken Müslümanlar için dua etti.
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