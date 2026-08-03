Somali\'deki Yetimlere Yardım

(ANKARA) - Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ve giyecek yardımı ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek yardımı ulaştırıldı. Faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor."