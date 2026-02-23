Somali'den Nijerya'ya Saldırı Kınaması - Son Dakika
Somali'den Nijerya'ya Saldırı Kınaması

23.02.2026 12:23
Somali, Nijerya'daki saldırıyı kınadı, kaçırılan sivillerin serbest bırakılmasını talep etti.

Somali, Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kadın ve çocuğun kaçırıldığı saldırıyı kınadı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zamfara eyaletinde düzenlenen saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek, Nijerya hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, kaçırılan tüm sivillerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Nijerya'nın sorumluların adalet önüne çıkarılmasına yönelik çabalarına destek verildiği kaydedilen açıklamada, "Afrika, terörizme karşı ve sivillerin korunmasında birlik içinde kalmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'daki silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Zamfara eyaletinde Tungan Dutse kasabasına bağlı köye 21 Şubat'ta gelen motosikletli silahlı çete üyeleri, binaları ateşe vermiş, kaçmaya çalışan sivillere ateş açmıştı.

Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

