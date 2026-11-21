Somali Deniz Görev Grubu, Çağrı Bey ve destek gemilerine refakat ve koruma sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB'nin açıklamasına göre Somali Deniz Görev Grubu, Çağrı Bey ve ona eşlik eden Korkut, Altan, Sancar gemilerine refakat ve koruma sağlıyor. Açıklamada firkateynler, akaryakıt gemisi ve karakol gemisinin görevi planlandığı gibi yürüttüğü belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdi.
MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevi sağlayan, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından; TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada, TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Bartın karakol gemisi refakat ve koruma görevini planlandığı şekilde icra etmeye devam ediyor" denildi.
Kaynak: DHA
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