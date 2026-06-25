Somali, Denizcilik Hukukunda Reform Yapıyor - Son Dakika
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Somali, Denizcilik Hukukunda Reform Yapıyor

25.06.2026 20:40
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Somali, denizcilik hukukunu modernize ederek 20 uluslararası sözleşmeye katıldı.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığı, denizcilik hukuk çerçevesini modernize etme çalışmaları kapsamında 20 temel uluslararası denizcilik sözleşmesine katıldığını bildirdi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından bu yana denizcilik alanında gerçekleştirilen en kapsamlı hukuki reformlardan biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın Somali'nin küresel denizcilik sistemine entegrasyonunu güçlendirmeyi, deniz emniyetini artırmayı, deniz çevresini korumayı ve denizcilerin haklarını güvence altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Afrika'nın 3 bin 333 kilometreyi aşan en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olan Somali'nin, 1960'ta bağımsızlığını kazanmasından bu yana yalnızca üç uluslararası denizcilik sözleşmesini onayladığına işaret edilen açıklamada, yeni katılımların bu alandaki önemli bir eksikliği gidermeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, "Denizcilik mirası ve stratejik önemi bu kadar büyük olan bir ülke, artık uluslararası denizcilik hukuk düzeninin dışında kalamaz." dedi.

Nur, sınırlı sayıdaki sözleşme onaylarının uzun yıllar boyunca Somali'nin küresel deniz taşımacılığına tam katılımını, uluslararası yatırımları çekmesini ve kara sularının güvenliğini sağlamasını zorlaştırdığını belirterek "Bugün bunu değiştirmek için kararlı adımlar atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nur, girişimin Somali'nin kara sularını yönetme biçimini ve deniz taşımacılığı sektöründe küresel ortaklarla işbirliğini köklü şekilde dönüştüreceğini belirtti.

Söz konusu girişimin deniz güvenliği ve çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Nur şunları kaydetti:

"Somali sularında faaliyet gösteren gemilerin uluslararası güvenlik standartlarına uygunluğunu güçlendirecek, denizcilerimizi koruyacak ve petrol sızıntıları veya diğer deniz kazaları durumunda uluslararası tazminat mekanizmalarından daha etkin yararlanmamızı sağlayacağız."

Somali'nin taraf olduğu sözleşmeler

Somali'nin taraf olduğu sözleşmeler, denizde arama kurtarma faaliyetlerinden gemi güvenliğine, seyir emniyetinden uluslararası deniz trafiğinin kolaylaştırılmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor.

Söz konusu düzenlemelerle gemi personelinin uluslararası standartlarda eğitilmesi, deniz kazalarının önlenmesi, denizde can güvenliğinin artırılması ve küresel deniz taşımacılığında ortak kuralların uygulanması hedefleniyor.

Sözleşmeler ayrıca deniz çevresinin korunması, petrol kirliliğine karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, çevresel zararların tazmini ile deniz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik hükümler içeriyor.

Denizcilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin uluslararası standartları da kapsayan düzenlemelerin, Somali bayraklı gemilerde görev yapan personelin haklarının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Uydu haberleşmesi ve deniz güvenliği alanındaki düzenlemelerin ise denizcilik iletişim altyapısının geliştirilmesini ve uluslararası güvenlik standartlarına uyumun artırılmasını desteklemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali, Denizcilik Hukukunda Reform Yapıyor - Son Dakika

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