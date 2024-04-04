Somali, Etiyopya Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı

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Somali hükümeti, Etiyopya'nın Mogadişu Büyükelçisini sınır dışı etme ve iki konsolosluğunu da kapatma kararı aldığını duyurdu.

Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya ile ilişkilerde yeni kararlar alındığı bilgisi paylaşıldı.

Atılan adım kapsamında Somali'nin özerk bölgelerinden Puntland ile Somaliland'deki Etiyopya konsolosluklarının kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Kararın, Etiyopya'nın "Somali'nin iç işlerine müdahalesi" nedeniyle alındığı kaydedilerek, konsolosluklarda çalışan Etiyopyalı diplomat ve çalışanların Somali'den ayrılmaları için bir hafta süre verildiği belirtildi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Somali egemenliği konusunda kararlıdır. Etiyopya'nın iç işlerimize müdahalesi ışığında, Etiyopya Büyükelçisi'nin 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını talep ettik ve Hargeisa ve Garowe'deki konsoloslukları kapatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afrika Boynuzu'nda Somali-Etiyopya gerginliği

Etiyopya ile Somali arasındaki ilişkiler, Etiyopya'nın Somaliland ile 1 Ocak'ta yaptığı anlaşma sonrası gerilmeye başlamıştı.

Somali, Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı Kızıldeniz liman anlaşmasını "gayri meşru" ilan etmiş ve anlaşmanın ardından Etiyopya'daki büyükelçisini de geri çağırmıştı.

Etiyopya son olarak dün, Somali'nin Puntland eyaleti ile farklı alanlarda ilişkilerin geliştirmesi konusunda anlaşma imzalanmıştı.