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Somali Genelkurmay Başkanı Türkiye'de

Somali Genelkurmay Başkanı Türkiye\'de
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Somali mevkidaşı Mohamud'u resmi törenle karşıladı.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU, SOMALİLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Somali Federal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, konuk Genelkurmay Başkanı Mohamud'u kapıda karşıladı. Tuğgeneral İbrahim Mohamed Mohamud'un Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Mohamud, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Diplomasi, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

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