Somali Hükümeti BMGK Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Güncel

Somali hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM Somali Yardım Misyonunun (UNSOM) görevlerinin 2 yıllık geçiş süreci boyunca ülkedeki BM ekibi ve ulusal yetkililere devredilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dün 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edilen kararda, geçiş sürecinde BM'nin ülkedeki destek faaliyetlerinin, BM Somali Geçiş Süreci Yardım Misyonu (UNTMIS) olarak anılacağı açıklanmıştı.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, hükümet, BMGK tarafından alınan kararın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

BMGK kararıyla UNSOM'dan UNTMIS ve ulusal yetkililere görev devrinin yarın başlaması ve sürecin 31 Ekim 2026'da sonlanması öngörülüyor.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyordu.

Somali hükümeti, 9 Mayıs 2024'te ülkede faaliyet gösteren UNSOM'un çalışmalarını durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek, Misyonun ekimde sona erecek görev süresinin yenilenmemesi talep edilmişti.