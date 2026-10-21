Somali hükümeti Netanyahu'nun 18 Ekim'deki haritasını toprak bütünlüğü ihlali saydı - Son Dakika
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Somali hükümeti Netanyahu'nun 18 Ekim'deki haritasını toprak bütünlüğü ihlali saydı

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Somali hükümeti, Netanyahu'nun 18 Ekim'deki basın toplantısında gösterdiği haritanın ülkeyi parçalanmış yansıttığını ve sınırlarını ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, Somaliland ve Puntland dahil Somali topraklarının birleşik ulusun ayrılmaz parçaları olduğu vurgulandı.

Somali hükümeti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısında gösterdiği haritanın ülkeyi parçalanmış şekilde yansıttığını ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığından, Netanyahu'nun 18 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında gösterdiği ve içinde Somali'nin de bulunduğu bölgesel haritaya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haritanın yanıltıcı olduğu vurgulanan açıklamada, Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılık yinelendi.

Açıklamada, "Somaliland ve Puntland dahil Somali toprakları, birleşik Somali ulusunun ayrılmaz ve bölünmez parçalarıdır." ifadesi kullanıldı.

Yabancı yetkililerin veya dış aktörlerin Somali'nin siyasi haritasını yeniden çizme, yanlış yansıtma ya da zayıflatma girişimlerinin, uluslararası hukukun doğrudan ihlali ve temel diplomatik ilkelerin kabul edilemez şekilde çiğnenmesi olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası ortaklara ve kuruluşlara Somali'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, hükümetin, ülkenin egemenliğini ve Somali halkının birliğini koruma konusundaki anayasal görevini sürdüreceği kaydedildi.

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'ı tanıdıklarını duyurmuş, bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ve tek ülke olmuştu.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin uluslararası anlaşma yapma yetkisinin yalnızca Mogadişu yönetimine ait olduğunu vurguluyor.

Somali'nin kuzeybatısında yer alan Somaliland, kritik deniz ticaret geçiş noktalarından biri olan Babulmendeb Boğazı'na yakın konumuyla stratejik öneme sahip.

Kaynak: AA
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