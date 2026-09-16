Somali'nin güneyinde Türkiye'ye destek gösterileri Wajid ve Barawe'de sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali'nin güneyinde Türkiye'ye destek gösterileri Wajid ve Barawe'de sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'de Türkiye'nin ülkeye desteğine teşekkür için dün başlayan gösteriler, bugün güneydeki Wajid ve Barawe kentlerinde yapıldı. Türkiye ve Somali bayrakları taşıyan göstericiler, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine desteklerini dile getirdi.

Somali'de Türkiye'nin ülkeye desteğine teşekkür için dün başlayan gösteriler, bugün de ülkenin güneyindeki Wajid ve Barawe kentlerinde yapıldı.

Cadde ve sokakları dolduran binlerce gösterici, "Türkiye, Somali'nin büyük kardeşidir ve her zaman zor dönemlerde Somali'nin yanında olmuştur" ve "Somali ile Türkiye'yi kadim kardeşlik bağları birbirine bağlar" pankartları açtı.

Aşağı Şabel bölgesinin büyük kentlerinden Barawe'de de kalabalık gruplar, Türkiye'ye destek vermek amacıyla sokaklarda toplandı.

Barawe'de toplanan Somalililer, Türkiye'ye destek mesajlarıyla kent sokaklarında yürüdü.

Türkiye ve Somali bayrakları taşıyan göstericiler, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine desteklerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Somalililer, Türkiye'nin Somali'ye uzun yıllardır önemli yardımlarda bulunduğunu belirterek Türkiye'nin ülkeleri için çok fazla şey yaptığına dikkati çekti.

Türkçe "Teşekkürler Türkiye" paylaşımı

Somali Başbakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Nasra Bashir Ali, Wajid kentinde düzenlenen gösteriye ilişkin resmi Facebook hesabından paylaşım yaptı.

Ali, paylaşımında, "Wajid halkı bugün düzenlediği geniş katılımlı gösteriyle Somali ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine ve stratejik işbirliğine desteğini ortaya koydu. Göstericiler, Türkiye'nin Somali'nin kalkınması ve istikrarındaki rolünü takdir etti." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını Türkçe "Teşekkürler Türkiye" mesajıyla tamamlayan Ali'nin yayımladığı görüntülerde, göstericilerin Somali ve Türkiye bayrakları taşıdığı görüldü.

Somali'nin farklı kentlerinde dün başlayan gösterilerde de katılımcılar, Türkiye'nin Somali'nin güvenlik, kalkınma ve insani yardım alanlarına sağladığı katkılara dikkati çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi yönünde mesajlar vermişti.

Kaynak: AA
Dış PolitikaTürkiyeSomaliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
18:19
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:22:05. #7.12#
SON DAKİKA: Somali'nin güneyinde Türkiye'ye destek gösterileri Wajid ve Barawe'de sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement