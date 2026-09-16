Somali'nin güneyinde Türkiye'ye destek gösterileri Wajid ve Barawe'de sürdü

Somali'de Türkiye'nin ülkeye desteğine teşekkür için dün başlayan gösteriler, bugün de ülkenin güneyindeki Wajid ve Barawe kentlerinde yapıldı.

Cadde ve sokakları dolduran binlerce gösterici, "Türkiye, Somali'nin büyük kardeşidir ve her zaman zor dönemlerde Somali'nin yanında olmuştur" ve "Somali ile Türkiye'yi kadim kardeşlik bağları birbirine bağlar" pankartları açtı.

Aşağı Şabel bölgesinin büyük kentlerinden Barawe'de de kalabalık gruplar, Türkiye'ye destek vermek amacıyla sokaklarda toplandı.

Barawe'de toplanan Somalililer, Türkiye'ye destek mesajlarıyla kent sokaklarında yürüdü.

Türkiye ve Somali bayrakları taşıyan göstericiler, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine desteklerini dile getirdi.

Gösteriye katılan Somalililer, Türkiye'nin Somali'ye uzun yıllardır önemli yardımlarda bulunduğunu belirterek Türkiye'nin ülkeleri için çok fazla şey yaptığına dikkati çekti.

Türkçe "Teşekkürler Türkiye" paylaşımı

Somali Başbakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Direktör Yardımcısı Nasra Bashir Ali, Wajid kentinde düzenlenen gösteriye ilişkin resmi Facebook hesabından paylaşım yaptı.

Ali, paylaşımında, "Wajid halkı bugün düzenlediği geniş katılımlı gösteriyle Somali ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerine ve stratejik işbirliğine desteğini ortaya koydu. Göstericiler, Türkiye'nin Somali'nin kalkınması ve istikrarındaki rolünü takdir etti." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını Türkçe "Teşekkürler Türkiye" mesajıyla tamamlayan Ali'nin yayımladığı görüntülerde, göstericilerin Somali ve Türkiye bayrakları taşıdığı görüldü.

Somali'nin farklı kentlerinde dün başlayan gösterilerde de katılımcılar, Türkiye'nin Somali'nin güvenlik, kalkınma ve insani yardım alanlarına sağladığı katkılara dikkati çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi yönünde mesajlar vermişti.