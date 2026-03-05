Somali'nin Yeni Anayasası Tarih Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali'nin Yeni Anayasası Tarih Yazdı

05.03.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mahmud, geçici anayasayı geride bıraktıklarını ve ulusal anayasanın kabul edildiğini açıkladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçici anayasanın resmen sona ermesiyle bugünün ülkesi için tarihi olduğunu söyledi.

Ulusa seslendiği konuşmasında Somali'nin on yıllardır süren geçiş dönemi anayasasını resmen geride bıraktığını belirten Mahmud, "Somali'nin ulusal anayasasının tamamlanması ve uzun süredir yürürlükte olan geçici anayasanın resmen sona ermesiyle bugün, tarihi bir gün. Bugün, uzun zamandır beklenen ulusal bir dönüm noktasının gerçekleştirildiği bir gün olarak hatırlanacak. Bu, verilen ve tutulan bir söz." ifadelerini kullandı.

Mahmud, ulusal anayasanın tamamlanmasının, ülkenin siyasi, güvenlik ve ekonomik istikrarının önündeki büyük bir engeli ortadan kaldırdığını vurguladı.

Ana muhalefet liderlerinden Abdirahman Abdishakur Warsame ise uzlaşma sağlanmadan anayasanın değiştirilmesinin "reform değil ulusal birlik ve istikrarı tehlikeye atan kumar" olduğunu savundu.

Yeni anayasa

Somali Federal Meclisi, dün, yeni anayasayı oy çokluğuyla kabul etmişti.

Yeni anayasada yönetim sistemi ve üst düzey kamu görevlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yer aldı.

Buna göre cumhurbaşkanı meclis tarafından, milletvekilleri ise halk tarafından seçilecek. Başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve parlamento tarafından görevden alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı görevine bir kişi en fazla iki kez seçilebilecek ve cumhurbaşkanı seçilebilmek için doğuştan Somali vatandaşı olma şartı aranacak.

Öte yandan annesi yabancı uyruklu kişiler, cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ile yüksek mahkeme başkanının çifte vatandaşlık taşıması yasaklandı. Çifte vatandaşlığı bulunan kişinin, bu makamlara seçilmesi veya atanması halinde mevcut yabancı ülke vatandaşlığından feragat etmesi gerekecek.

Aynı şekilde söz konusu üst düzey devlet yetkililerinin yabancı uyruklu eşlerinin bulunması da mümkün olmayacak.

Yeni anayasayla federal yapıya ilişkin önemli bir düzenleme de getirildi. Buna göre ülkedeki eyaletlerin tek başına başka ülkelerle anlaşma yapmaları kabul edilmeyecek.

Yeni anayasayla yabancı devletlerle ikili işbirliği anlaşmaları yapma yetkisi, yalnızca federal hükümete ait olacak.

Dini erginlik yaşı 15, hukuki sorumluluk yaşı ise 18 olarak düzenlendi. Hükümetin daha önce 4 yıl olan resmi görev süresi 5 yıla çıkarıldı.

Yeni anayasanın, Cumhurbaşkanı'nın imzasının ardından hukuken yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'nin Yeni Anayasası Tarih Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:25:00. #7.13#
SON DAKİKA: Somali'nin Yeni Anayasası Tarih Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.