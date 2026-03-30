Somali Ordusu Baydhabo'yu Kontrol Altına Aldı
Somali Ordusu Baydhabo’yu Kontrol Altına Aldı

30.03.2026 13:28
Somali ordusu, stratejik Baydhabo şehrinin büyük bölümünde kontrolü sağladı ve ilerleme kaydetti.

Somali ordusunun, ülkenin orta kesimindeki Güneybatı Eyaleti'nde bulunan, stratejik konumdaki Baydhabo şehrinin büyük bölümünde kontrolü sağladığı bildirildi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Somali ordusunun şehirde önemli ilerleme kaydettiği bilgisini paylaştı.

Nur, "Somali Ulusal Ordusu, Baydhabo şehrinin en kritik bölgelerinin büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Teslim olan kişiler güvende. Diğerlerine çatışmaya girmemeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca ailelerinden, çocuklarıyla iletişime geçerek onları bu yönde teşvik etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Stratejik ve ekonomik açıdan önemli

Ordu tarafından büyük bölümünde kontrolün sağlandığı Güneybatı Eyaleti'ndeki Baydhabo şehri sadece askeri açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve coğrafi konumu itibarıyla da büyük önem taşıyor.

Verimli tarım arazilerine sahip olan şehir, ülkenin gıda üretiminde kilit rol oynayan bölgeler arasında geçiş noktası konumunda bulunuyor.

Öte yandan Baydhabo, Etiyopya ve Kenya ile bağlantı sağlayan stratejik hatlara yakınlığı nedeniyle bölgesel ticaret ve güvenlik dengeleri açısından da dikkati çekiyor.

Somali federal hükümeti ile Güneybatı Eyaleti arasında gerginlik

Somali federal hükümeti ile Güneybatı Eyaleti arasında son dönemde siyasi gerilim arttı. Gerilimin merkezinde eyalet yönetiminin seçim süreci yer alıyor.

Güneybatı Eyaleti Başkanı Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, düzenlenen seçimle yeniden göreve geldiğini açıklamış ancak söz konusu sürecin meşruiyeti ve zamanlaması bazı kesimler tarafından tartışma konusu olmuştu.

Baydhabo'da sağlanan askeri kontrol, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda merkez ile eyalet yönetimi arasındaki siyasi dengeler üzerinde de etkili olabilir.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Mogadişu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
