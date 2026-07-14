Somali Ordusu Hava Operasyonu: 42 Eş-Şebab Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Somali ordusu, Hiran bölgesinde düzenlediği hava operasyonunda terör örgütü Eş-Şebab'a ait bir üssü hedef alarak 42 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordunun Hiran bölgesinde Eş-Şebab'ın kullandığı bir üsse operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen hava operasyonunda örgüt mensubu 42 terörist etkisiz hale getirildi, 12'si ise yaralandı.

Operasyonda örgüte ait askeri araçlar, silahlar ve savunma amaçlı kullanılan teçhizatın da imha edildiği kaydedildi.

Operasyonla örgütün bölgedeki faaliyetlerinin zayıflatılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, operasyon sırasında Somali ordusu ile yerel savunma güçlerinin herhangi bir can kaybı vermediği ve saldırının hedeflerine başarıyla ulaştığı ifade edildi.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.