Somali ordusu kasımda 12 elebaşı ve 268 Eş-Şebab militanını öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Somali hükümeti, kasımda güney ve orta kesimlerdeki operasyonlarda 12 elebaşıyla birlikte 280 Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Uluslararası ortakların hava desteğiyle yürütülen operasyonlarda 268 militan öldürüldü.
Somali hükümeti, ülkenin güney ve orta kesimlerinde kasım ayında düzenlenen askeri operasyonlarda, 12'si elebaşı olmak üzere 280 Eş-Şebab terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Somali resmi haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Somali Ulusal Ordusu, Bay, Orta Şabel, Aşağı Şabel ve Hiran bölgelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi.
Ordunun Danab Özel Kuvvetleri ve diğer askeri birlikleri tarafından yürütülen operasyonlara, Somali'nin uluslararası ortakları hava saldırılarıyla destek verdi.
Operasyonlarda, örgütün kurucuları ve çeşitli silahlı birimlerinin sorumlularının da aralarında bulunduğu 12 elebaşı ile 268 militan öldürüldü.
Somali hükümeti, operasyonlara destek veren uluslararası ortaklarına teşekkür ederek terörle mücadele operasyonlarının halkın güvenliğini sağlamayı amaçladığını vurguladı.
Somali'de Savunma Bakanı değişti
Öte yandan, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Savunma Bakanlığı görevine Ahmed Moallim Fiqi'nin yerine Sadaq Omar Mohamed Hassan'ı atadı. Görev değişikliği, Somali ordusunun Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) görevi devralmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?