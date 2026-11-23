Somali hükümeti, ülkenin güney ve orta kesimlerinde kasım ayında düzenlenen askeri operasyonlarda, 12'si elebaşı olmak üzere 280 Eş-Şebab terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Somali resmi haber ajansı SONNA'nın haberine göre, Somali Ulusal Ordusu, Bay, Orta Şabel, Aşağı Şabel ve Hiran bölgelerinde terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi.

Ordunun Danab Özel Kuvvetleri ve diğer askeri birlikleri tarafından yürütülen operasyonlara, Somali'nin uluslararası ortakları hava saldırılarıyla destek verdi.

Operasyonlarda, örgütün kurucuları ve çeşitli silahlı birimlerinin sorumlularının da aralarında bulunduğu 12 elebaşı ile 268 militan öldürüldü.

Somali hükümeti, operasyonlara destek veren uluslararası ortaklarına teşekkür ederek terörle mücadele operasyonlarının halkın güvenliğini sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Somali'de Savunma Bakanı değişti

Öte yandan, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Savunma Bakanlığı görevine Ahmed Moallim Fiqi'nin yerine Sadaq Omar Mohamed Hassan'ı atadı. Görev değişikliği, Somali ordusunun Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) görevi devralmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşti.