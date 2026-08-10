Somali Parlamentosu'nda Yeni Başkan: Abdülkadir Muhammed Nur - Son Dakika
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Somali Parlamentosu'nda Yeni Başkan: Abdülkadir Muhammed Nur

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Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı seçildi. 142 oyla göreve başladı.

Somali Parlamentosu Halk Meclisinde yapılan başkanlık seçiminde, Türkiye'de eğitim gören ve halen Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olan Abdülkadir Muhammed Nur, milletvekili Abdülkadir Omar Maalin'i geride bırakarak Meclis Başkanı seçildi.

Başkent Mogadişu'da yapılan seçimde 171 milletvekili oy kullandı.

Nur, Somali siyasetinde Cumhurbaşkanlığı makamından sonra en yüksek makam olarak kabul edilen Meclis Başkanlığı seçiminde, milletvekili Abdülkadir Omar Maalin'i geride bıraktı. Oyların 142'sini alan Nur, Somali Parlamentosu Halk Meclisinin yeni başkanı oldu.

Parlamento, Halk Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor. Halk Meclisi, yasama faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra hükümetin denetlenmesinde ve ülkenin siyasi karar alma süreçlerinde önemli rol üstleniyor.

Meclis Başkanlığı seçiminde adaylara verilen konuşma hakkı kapsamında milletvekillerine hitap eden Nur, geçmişteki görevlerinden edindiği tecrübeler doğrultusunda diplomasi bilgisini kullanarak Somali Parlamentosunu dünya standartlarına ulaştırmak istediğini söyledi.

Nur, "Milletvekili, bildiğimiz gibi demokrasinin omurgasıdır. Başta parlamento binası olmak üzere tüm gereken işleri hızlı bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ülkede Parlamento seçimleri dört yılda bir yapılıyor.

Türkiye mezunu Abdülkadir Muhammed Nur

Abdülkadir Muhammed Nur, 21 Ekim 1985'te Somali'nin Baidoa kentinde dünyaya geldi.

Nur, Somali'nin Ankara Büyükelçiliğinde 2012-2016 yıllarında çeşitli seviyelerde diplomatik görevlerde bulundu.

Türkiye'de görev aldığı sırada Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim alan Nur, 2016'da buradan mezun oldu.

Türkiye mezunu Nur, Somali'nin Ankara Büyükelçiliği ile Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansında çalıştı. Nur, sonrasında Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Parlamentosu'nda Yeni Başkan: Abdülkadir Muhammed Nur - Son Dakika

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