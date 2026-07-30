Somali ve ABD'den Terörle Mücadele İşbirliği - Son Dakika
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Somali ve ABD'den Terörle Mücadele İşbirliği

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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve AFRICOM Komutanı Anderson, Eş-Şebab'a karşı işbirliğini vurguladı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson arasında yapılan görüşme sonrası terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede işbirliği mesajı verildi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmud ve Anderson, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araya gedi.

Görüşmede, bölgenin genel güvenlik durumu, terörle mücadele çalışmalarının hızlandırılması, Somali ile ABD arasındaki güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile ABD hükümetinin Somali'de barış ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik desteği ele alındı.

ABD hükümetine, Somali'ye verdiği destek ve dayanışmadan dolayı teşekkür edilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin Somali ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesi ile güvenlik, istikrar ve bölgesel kalkınmanın pekiştirilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

AFRICOM Komutanı Anderson, ABD hükümetinin özellikle terörle mücadele, Somali güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi alanlarında Somali'ye verdiği desteği sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Somali ile ABD arasındaki güvenlik işbirliği, özellikle Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında son yıllarda daha da güçlendi.

AFRICOM, Somali hükümetiyle koordinasyon içinde terör örgütü Eş-Şebab ve DEAŞ'a yönelik hava operasyonları gerçekleştirirken; Somali güvenlik güçlerinin eğitimine ve kapasitesinin geliştirilmesine de destek veriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güvenlik, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali ve ABD'den Terörle Mücadele İşbirliği - Son Dakika

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