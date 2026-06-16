Somaliland'dan Kudüs'te İlk Büyükelçilik Açılışı - Son Dakika
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Somaliland'dan Kudüs'te İlk Büyükelçilik Açılışı

16.06.2026 12:33
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Somaliland lideri Abdullahi, Kudüs'te ilk büyükelçiliklerini açtıklarını duyurdu.

(ANKARA) - Sadece İsrail tarafından tanınan Somaliland yönetiminin lideri Abdirahman Muhamed Abdullahi (Irro), Somaliland Cumhuriyeti'nin Kudüs'teki ilk büyükelçiliğinin açıldığını açıkladı. Abdullahi, adımın Somaliland'ın uluslararası görünürlüğünü ve İsrail ile ilişkilerini güçlendirdiğini savundu.

Sadece İsrail tarafından tanınan Somaliland'in Devlet Başkanı Abdirahman Muhamed Abdullahi (Irro), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somaliland'in Kudüs'te ilk büyükelçiliğini açtıklarını" duyurdu. Abdullahi, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Somaliland Cumhuriyeti'nin Kudüs'teki ilk büyükelçiliğini resmen açtık. Bu tarihi dönüm noktası, Somaliland'ın uluslararası alandaki artan varlığını ve Somaliland ile İsrail arasındaki karşılıklı saygı, iş birliği ve ortak çıkarlara dayanan güçlenen ortaklığı yansıtmaktadır. Somaliland ve dünyanın dört bir yanındaki Somalilandler için gurur verici bir gün."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Somaliland'dan Kudüs'te İlk Büyükelçilik Açılışı - Son Dakika

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