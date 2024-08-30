Somuncu Baba Külliyesi\'nde şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu

Malatya'nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Şeyh Hamid-ii Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde şehitler için hatim programı düzenlendi.
İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen programda, imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Okunan hatim sonrası İlçe Müftüsü Sinan Şen, hatim duasını yaptı.
Kalabalık katılımın olduğu program sonrası, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
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