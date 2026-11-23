(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında son beş günde gerçekleşen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı. 12 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 60'ı tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ev satış bedeli ve düşük faizli kredi' gibi temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, fFirmalara yetkisiz erişim gerçekleştirerek şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."