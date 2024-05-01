Son Akşam Yemeği filmi En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
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Son Akşam Yemeği filmi En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı

Son Akşam Yemeği filmi En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü\'nü kazandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, The Writer's Journey Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Festivalde 21 farklı kategoride düzenlenen yüzlerce film arasından seçilen bu film, büyük bir başarı elde etti.

01.05.2024 13:47
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, The Writer's Journey Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Festival ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

"En İyi Yönetmen", "En İyi Kısa Film", "En İyi Tema", "En İyi Animasyon" ve "En İyi Kadın Yönetmen" ödülleri dahil, 21 farklı kategoride düzenlenen festivale, 63 ülkeden yüzlerce film ile başvuru yapıldı.

Açılış konuşmasını Festival Direktörü Setenay Acı'nın yaptığı törene, "Son Akşam Yemeği" filminin yapımcısı A. Selim Tuncer ve yönetmeni Levent Onan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son Akşam Yemeği filmi En İyi Yönetmen ve En İyi Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı - Son Dakika

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