Son bir haftada 149 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, operasyonlarda toplam 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftadır göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam 100 "Kalkan-25" operasyonu gerçekleştirildiğini, operasyonlarda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Yakalanan organizatörlerden 42'sinin tutuklandığını, 21'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 563 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.