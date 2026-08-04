Son Kullanma Tarihli Gıdalar Mührülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son Kullanma Tarihli Gıdalar Mührülendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş gıda satan bir iş yeri mühürlendi, yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satan iş yeri mühürlendi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir iş yerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi.

Ekipler, bazı ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin silindiğini ve yeni tarihler içeren etiketlerin yapıştırıldığını tespit etti.

El konulan çok sayıda gıda ürünü imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Kullanma Tarihli Gıdalar Mührülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:07:49. #7.13#
SON DAKİKA: Son Kullanma Tarihli Gıdalar Mührülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.