Son Yavru Kaplumbağalar Denize Ulaşıyor - Son Dakika
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Son Yavru Kaplumbağalar Denize Ulaşıyor

Akdeniz'in koruma altındaki kaplumbağa türleri Mersin'de denizle buluştu, bin yavru sağ salim çıktı.

08.10.2024 21:39
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Çıkışlar tamamlandı, son yavrular denizle buluştu

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan Akdeniz'in simgesi 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından ODTÜ Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilindeki son yavrular da denizle buluştu

MERSİN - Akdeniz'in simgelerinden nesli tehlike altındaki 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından ODTÜ Mersin Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü sahilindeki son yavrular da denizle buluştu.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de çıkarak yumurtalar bıraktı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Mersin Erdemli'deki Deniz Bilimleri Enstitüsü sahiline de bu sene bir çok anaç kaplumbağa yuva yaptı. Burada Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ile öğrenciler, ilk andan itibaren yuvaları koruma altına alarak, yavruların sağlıklı bir şekilde denizle buluşması için çalışma gerçekleştirdi. Ekip tarafından koruma kafeslerinin ardından gece yürüyüşleri yapılırken, enstitü ise yavru çıkışları zamanında ise sahilde karartma uyguladı. Yapılan çalışma ile son yavruların da denizle buluştuğu, toplamda bölgeden bin civarında yavrunun çıktığı öğrenildi.

"Son yavru çıkışımız gerçekleşti"

Sezonun hareketli geçtiğini belirten ODTÜ Deniz Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok," Bizim anaç deniz kaplumbağalarının çıkışları Mayıs sonu başladı. Biraz geç başladı daha sonra hızlandı. Kimi zaman günde 6 anaç çıkışı gerçekleşti. Şimdide artık sezonun sonuna geldik. Yaklaşık bin civarında yavru çıkışımız oldu. Anaç çıkışları Temmuz sonuna doğru tamamlandı, şuan da da son yavru çıkışımız gerçekleşti" dedi.

Anaç çıkışlarının ardından yavru çıkışları için tarihleri belirlediklerine değinen Dr. Ok," Yavru çıkışları zamanında çok sık gece yürüyüşü yapıyoruz. Daha sonra yuvalardan yavru çıkışları başladığında detaylı olarak izleniyor. Bu çıkışlar bittiği zaman yuva başarısı için yuvalar kazılıyor, yavru çıkan ve çıkmayan yumurtalar sayılarak tespit yapılıyor. Ardından koruma amaçlı koyduğumuz kafesleri kaldırmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampüste bulunan sahilin koruma altında olduğu için insan baskısının düşük olduğunu aktaran Ok, diğer koruma alanlarında da insanların farkındalığının oluştuğunu kaydetti.

Öğrenciler saha deneyimi yaşadı

Sezonla birlikte anaç çıkışlarını takip edip yuva olan yerlere kafesler yerleştirdiklerini belirten yüksek lisans öğrencisi Zeray Gülmez, yuva çıkışı bitmesiyle kafesleri kaldırarak yumurta sayımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deniz kaplumbağalarını koruma ve gözetleme de gönüllü stajyerlik yapan Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Özgür Bahçıvan ise" Benim için çok farklı bir deneyim oldu. Daha önce hiç arazi stajı yapmamıştım. Benim açımdan güzel bir süreçti" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son Yavru Kaplumbağalar Denize Ulaşıyor - Son Dakika

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