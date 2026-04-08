Sonar İstanbul 10. Yılında Müzik, Teknoloji ve Yapay Zekayı Buluşturuyor

Sonar İstanbul, 10. edisyonuyla 10-11 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleniyor. Festival, müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, festivalin sadece bir müzik etkinliği değil aynı zamanda kültürel diplomasi aracı olduğunu vurguladı. Festivalin 10 yıllık yolculuğunda 60 binin üzerinde sanatseveri ağırladığını ve şu anda yaklaşık 1000 kişinin çalıştığını belirtti.

Bu yıl festivalde yapay zeka entegrasyonu üzerine çeşitli paneller yer alıyor. Oyun, moda ve kültür sanat sürdürülebilirliği gibi alanlarda yapay zeka konuşulacak. Festival kapsamında ilk kez düzenlenen Sonar+D Expo'da, öğrencilerin yapay zeka kullanarak ürettiği eserler sergilenecek. Ayrıca, dijital sahnede 6 eser gösterilecek ve 300'ün üzerinde başvuru arasından seçilen sanatçılar performans sergileyecek.

Festivalde Belçikalı müzisyen Charlotte de Witte, İspanyol sanatçı Cora Novoa, Fransız ikili Polo & Pan gibi uluslararası isimlerin yanı sıra İstanbul Modular Ensemble, Zeynep Erbay gibi yerel sanatçılar da yer alacak. Sonar+D platformu, 'Kültür Ekonomisinde Yapay Zeka', 'Moda & AI-Algoritmik Dijital Styling', 'Video Game & AI- Oyun Tasarımında Yeni Gerçeklik' ve 'AI & Music- Müzik Ekosistemi'nin Geleceği' başlıklı panellere ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, atölyelerle üretim süreçlerine dahil olabilecek.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin 'Yapay Zeka & Yaratıcılık' sergisi de festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Sergide, yapay zeka destekli müzik videolarından moda ve oyun tasarımlarına uzanan eserler sergilenecek. Festival, teknoloji ve sanatı birleştiren kapsamlı bir program sunuyor.