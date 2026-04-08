Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sonar İstanbul 10. Yılında Müzik, Teknoloji ve Yapay Zekayı Buluşturuyor

08.04.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 10. edisyonunu kutlayan Sonar İstanbul Festivali, 10-11 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Festival, müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getirerek yapay zeka entegrasyonunu vurgulayan panellere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, öğrenci eserlerinin yer alacağı Sonar+D Expo ile katılımcılar atölyelere katılabilecek.

Sonar İstanbul, 10. edisyonuyla 10-11 Nisan'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenleniyor. Festival, müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Levent Dokuzer, festivalin sadece bir müzik etkinliği değil aynı zamanda kültürel diplomasi aracı olduğunu vurguladı. Festivalin 10 yıllık yolculuğunda 60 binin üzerinde sanatseveri ağırladığını ve şu anda yaklaşık 1000 kişinin çalıştığını belirtti.

Bu yıl festivalde yapay zeka entegrasyonu üzerine çeşitli paneller yer alıyor. Oyun, moda ve kültür sanat sürdürülebilirliği gibi alanlarda yapay zeka konuşulacak. Festival kapsamında ilk kez düzenlenen Sonar+D Expo'da, öğrencilerin yapay zeka kullanarak ürettiği eserler sergilenecek. Ayrıca, dijital sahnede 6 eser gösterilecek ve 300'ün üzerinde başvuru arasından seçilen sanatçılar performans sergileyecek.

Festivalde Belçikalı müzisyen Charlotte de Witte, İspanyol sanatçı Cora Novoa, Fransız ikili Polo & Pan gibi uluslararası isimlerin yanı sıra İstanbul Modular Ensemble, Zeynep Erbay gibi yerel sanatçılar da yer alacak. Sonar+D platformu, 'Kültür Ekonomisinde Yapay Zeka', 'Moda & AI-Algoritmik Dijital Styling', 'Video Game & AI- Oyun Tasarımında Yeni Gerçeklik' ve 'AI & Music- Müzik Ekosistemi'nin Geleceği' başlıklı panellere ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, atölyelerle üretim süreçlerine dahil olabilecek.

Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin 'Yapay Zeka & Yaratıcılık' sergisi de festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Sergide, yapay zeka destekli müzik videolarından moda ve oyun tasarımlarına uzanan eserler sergilenecek. Festival, teknoloji ve sanatı birleştiren kapsamlı bir program sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Festivali, Yapay Zeka, Teknoloji, Festival, İstanbul, Güncel, Sonar, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 16:46:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.