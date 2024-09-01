Sonbahar geldi Karasu sahili boş kaldı - Son Dakika
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Sonbahar geldi Karasu sahili boş kaldı

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Geçtiğimiz hafta sonu dolup taşan Sakarya'nın Karasu sahili, bu Pazar günü sonbaharın ilk gününde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte boş kaldı. Sahil adeta sessizliğe büründü ve bazı vatandaşlar sezonun son günlerinin tadını çıkardı.

01.09.2024 17:47
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Sonbahar geldi Karasu sahili boş kaldı

SAKARYA - Geçtiğimiz hafta sonu dolup taşan Sakarya'nın Karasu sahili bu Pazar günü sonbaharın ilk gününde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte boş kaldı.

Geçtiğimiz hafta sonu adeta adım atacak yerin olmadığı Karasu sahil bu Pazar boş kaldı. Sonbaharın ilk gününde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte sahil adeta sessizliğe büründü. Bazı vatandaşlar sezonun son günlerinin tadını; yürüyüş yaparak bazıları ise deniz kenarında oturarak çıkardı. Bazı çocukların da tamamıyla kendilerine kalan kumlarda oyun oynadıkları görüldü.

Kaynak: İHA

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