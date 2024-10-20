Sonbaharın Renk Cümbüşü: Dipsiz Göl ve Şelalesi

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Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin çevresi, sonbaharda doğanın farklı renklerini sunuyor.

Sivas merkeze 82 kilometre uzaklıktaki Dipsiz Göl ve Şelalesi'nin bulunduğu bölge, sonbaharın etkisiyle sarı ve kırmızının tonlarıyla farklı bir görünüme kavuştu.

Ormanlık alandaki ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü, bölgeye pikniğe gelen vatandaşlara ve doğaseverlere görsel şölen sunuyor.

Sivas'ın Hafik ilçesine 24 kilometre mesafede, içerisinde minare bulunan Pusat Özen Barajı'nın çevresi de sonbahar renklerine büründü.

Sadece minaresi görünen cami, kuraklığın etkisiyle tamamen ortaya çıktı. Baraj çevresi de sonbaharın renklerini almasıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.