Soner Arıca, Anneleri ve Dayısını Andı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde konser veren şarkıcı Soner Arıca, kısa süre önce yaşamlarını yitiren annesi Altun Arıca ile dayısı sinema sanatçısı Kadir İnanır'ı andı.

Memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Fatsa Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Çınar Festivali kapsamında sahneye çıkan sanatçı Soner Arıca, konserin kariyerinin en zor konserlerinden biri olduğunu söyledi. Kısa süre önce annesi ve dayısını kaybeden, yaşadığı acıya rağmen ilk kez yeniden sahneye memleketinde çıkmayı tercih ettiğini anlatan Arıca, "35 senedir sahneye çıkıyorum. İlk defa 'nasıl yapacağım, olmalı mı olmamalı mı?' diye düşündüm. Ama olacaksa buradan başlamalıydı, Fatsa'dan başlamalıydı. Yeniden buradan başlamalıydı" dedi.

Arıca, dayısı Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'Dönüş' filminin unutulmaz eserlerinden 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısını, annesi Altun Arıca ile Kadir İnanır'a ithaf etti. Şarkının seslendirilirken sahne arkasındaki dev ekrana Altun Arıca ve Kadir İnanır'ın fotoğrafları yansıtıldı. Duygusal anların yaşandığı konserde Soner Arıca zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, meydanı dolduranlar da sanatçıyı uzun süre alkışladı. Festivaldeki birçok izleyicinin de duygulandığı görüldü. Konser, sanatçının sevilen eserlerini seslendirmesinin ardından alkışlarla sona erdi.