Beypazarı ilçesine bağlı Sopçaalan Mahallesi'nde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında, yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Sopçaalan Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.
Son Dakika › Güncel › Sopçaalan'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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