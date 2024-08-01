Sorgun'a yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak - Son Dakika
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Sorgun'a yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak

Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Aydın, ilçenin konumu nedeniyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yoğunluk yaşandığını belirterek, mevcut merkezin yetersiz kaldığını ifade etti. Yıkılan eski hastane yerine yapılması planlanan yeni merkezin yatırım programına alındığını ve 2025 yılında inşaatın başlayacağını açıkladı.

01.08.2024 14:05
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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçeye yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aydın, AA muhabirine, Sorgun'unun konum olarak birçok ilçeye yakın olduğunu, bu nedenle özellikle Ağız ve Diş Sağlı Merkezi'nde hasta yoğunluğu yaşandığını dile getirdi.

Yoğunluk karşısında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yetersiz kaldığını ifade eden Aydın, "Biz de ilçeye yeni bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Yıkılan eski hastane yerine yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni yatırım programına aldırdık. Böylelikle vatandaşlarımıza daha iyi bir sağlık hizmeti verebileceğiz. Şu anda gece saat 24.00'e kadar hizmet veren merkezimiz 24 saat hizmet verebilecek. Ben bu hizmetin yatırım programına alınmasında büyük katkıları olan Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakan Yardımcısı Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ve milletvekillerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın, herhangi bir aksilik olmaması durumunda inşaatın 2025 yılında başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'a yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun'a yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak - Son Dakika
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