Sorgun\'da Agahefendi Anaokulu öğrencileri boyama etkinliğine katıldı

Sorgun'da Agahefendi Anaokulu öğrencileri, Sorgun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği boyama etkinliğine katıldı.
Sorgun Meslek Edindirme Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, usta öğretici Hale Ekim gözetiminde boyama yaptı.
Usta öğretici Ekim, 3 sınıftan 70 öğrencinin etkinliğe katıldığını belirterek, "Minik öğrencilerimiz hayal ettiler, çizdiler, boyadılar. Eğlenerek öğrendiler ve çok güzel sanat eserleri ortaya çıktı. Öğrencileri tekrar davet ettik." dedi.
Anaokulu öğretmeni Sultan Aydın da etkinliğin okul dışı öğrenme kapsamında yapıldığını, öğrenciler atölyede güzel zaman geçirdiğini ifade etti.
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