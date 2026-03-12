Sorgun\'da Apartman Yangını

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.