Sorgun'da Geri Dönüşüm Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sorgun'da Geri Dönüşüm Atölyesi

Sorgun\'da Geri Dönüşüm Atölyesi

Sorgun Gençlik Derneği, geri dönüşüm bilinci için atölye projesi başlattı. Çocuklar yaratıcılığını geliştiriyor.

19.01.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Gençlik Derneği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık yaratmak amacıyla "Geri Dönüşüm Atölyesi" projesi başlattı.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, AA muhabirine, çocukların artık evlerde plastik şişeler, karton kutular, kumaş parçalarını değerlendirerek yaratıcı tasarımlar geliştirebileceklerini söyledi.

Proje kapsamında ilk olarak katılımcıları geri dönüşüm konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Uğuz, şöyle konuştu:

"Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgiler veriyoruz. Sonra projemize katılan çocuklar gruplara ayrılarak malzemelerden kalemlik, saksı, dekoratif objeler, robot ve alışveriş çantaları gibi ürünler tasarlıyorlar. Bütün bu çalışmalar yapılırken çocuklar birlikte çalışarak geri dönüşümün takım ruhunu nasıl desteklediğini öğreniyorlar. Çalışmalar sonunda çocuklar geri dönüşümün sadece çevreyi korumakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı üretime de ilham verdiğini de fark ediyorlar."

Uğuz, geri dönüşüm projelerinin süreceğini belirterek, ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Gençlik, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da Geri Dönüşüm Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:14:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun'da Geri Dönüşüm Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.