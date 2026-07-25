Sorgun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sorgun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Sorgun\'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
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Yozgat Sorgun'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara Bulvarı İmam Hatip Caddesi'nde park halindeki 33 NCU 46 plakalı otomobilde çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika

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