Sorgun\'da Vatandaşlar Bayram Arifesinde Mezarlıklara Akın Etti

Google Cihazımı Bul özelliği iOS'a geldi

Google, Cihazımı Bul özelliğini iOS'a da sunacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, kaybettikleri cihazlarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağıyla bulabilecekler. Özelliğin çalışması için internete ihtiyaç duyulmayacak, sadece Bluetooth bağlantısı yeterli olacak. Ancak Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatma seçeneği sunulacak. Şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, Android 15 sürümüyle tüm dünyaya yayılacak.