Sorgun'da Zafer Bayramı Töreni
Yozgat Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı törenle kutlandı, konuşmalar yapıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kılıç, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
İlçe Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi.
Törene, Kaymakam Canpolat, Garnizon Komutanı Hava Personel Yüzbaşı Anıl Gülcük, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Erdi Güloğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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