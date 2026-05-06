Sorgun Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Sorgun İlçe Güvenli Kurulu Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında yapıldı.

Hükümet Konağı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınması gereken tedbirler ele alındı.

Kaymakam Canpolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Toplantıda mevcut uygulamaları değerlendirdiklerini ifade eden Canpolat, "İlçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmesi gerekir." dedi.

Toplantıya, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.