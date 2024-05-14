Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvası Tamamlandı

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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası tamamlandı.

Atatürk Ortaokulu Salonu'nda ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen turnuvaya ilçe merkezi ve köylerdeki okullar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, turnuvanın kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür eden Öcal, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını önemsiyoruz. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Dereceye giren öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.