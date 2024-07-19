Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ilçedeki gazeteciler ile bir araya geldi.

Bir basın kuruluşunun ofisinde gazetecilerle sohbet eden Aydın, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Aydın, ilçe merkezinden geçen Ankara - Sivas kara yolunda 7 yerde trafik sinyalizasyonu bulunduğunu, bunun da şehir içi trafiğinde zaman zaman tıkanmalara neden olduğunu söyledi.

Ankara-Sivas kara yolunun şehir içi geçişinde yapılması planlanan alt geçitler ve akıllı trafik sinyalizasyonunun tıkanmaları büyük ölçüde önleyeceğini ifade eden Aydın, "Bu yatırım ile birlikte yeni kaymakamlık binası, diş hastanesi, Aile Destek Merkezi (ADEM) inşaatları tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek. Çünkü buraların inşaatının yüzde 70-80 i tamamlandı." dedi.